Calciomercato Milan – Castillejo, difficile la cessione al Cska Mosca | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: difficile la cessione di Samu Castillejo al CSKA Mosca. Ecco le novità sullo spagnolo

Il calciomercato del Milan non è ancora terminato. In ballo in queste ultime c'è infatti la cessione di Samu Castillejo al CSKA Mosca. Lo spagnolo, nonostante la professionalità e la dedizione dimostrata in questi anni in rossonero, non rientra più nei progetti di Stefano Pioli. Lo dimostra il fatto che l'ex Villarreal non è stato inserito nella lista Uefa insieme a Pietro Pellegri e Andrea Conti.