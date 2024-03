San Siro, Ferrari (WeBuild): “Tempistiche, richieste del Milan: vi dico tutto”

"È un’ipotesi vincente per tutti i soggetti"

Sulla ristrutturazione di San Siro: "Abbiamo raccolto una volontà unanime di esplorare in maniera professionale questa opportunità. Indipendentemente dai progetti delle singole squadre, c’è un periodo piuttosto lungo di diversi anni nei quali continueremo ad andare a San Siro a vedere le partite e non solo, ci saranno eventi di altro tipo. Se la spesa è ragionevole, poi vedremo a quali condizioni, è un’ipotesi win-win per tutti i soggetti. Sicuramente per le squadre, per la società congiunta e anche per il Comune in quanto dà una prospettiva di futuro e fa anche delle verifiche strutturali su San Siro".