Stadio San Donato, l’assessore: “Probabile che il Milan giochi qui nel 2028”

Il nuovo stadio è uno degli obiettivi del Milan. I rossoneri, dopo mesi e anni, hanno deciso di costruire la casa del futuro a San Donato. Anche dopo i tanti tentativi per la ristrutturazione di San Siro, andati a vuoto. Per il sindaco di Milano Sala, il Diavolo dovrebbe restare nella città e non spostarsi in zona limitrofe, ma i progetti del Milan sembrano diversi. L'Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese ha parlato alla Milano Finanza Real Estate Week, proprio dello stadio del Milan e delle possibili tempistiche.