Sampdoria, Winks: “Dobbiamo ripartire dalle prove con Milan e Lazio”

In un'intervista rilasciata ai microfoni di gazzetta.it, il centrocampista della Sampdoria Harry Winks ha fatto il punto della situazione in casa blucerchiata. Il mediano inglese ha sottolineato come la squadra continui a credere alla salvezza finché la matematica lo consente e ha dichiarato come i liguri abbiano messo in mostra alcune prestazioni importanti contro Milan e Lazio. Di seguito le sue parole.