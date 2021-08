Sampdoria-Milan, D’Aversa: “Il Milan è forte, non dovremo fare errori”

Roberto D'Aversa ha già la testa a Sampdoria-Milan, prima partita di Serie A per le due squadre: "Loro sono forti, ma dipende da noi".

Lunedì 23 agosto ci sarà la prima partita di campionato per il Milan: i rossoneri affronteranno la Sampdoria di Roberto D'Aversa a Marassi, ore 20.45. La trasferta a Genova non è affatto semplice, ma i ragazzi di Stefano Pioli vogliono partire col piede giusto per non perdere punti per strada sin da subito.