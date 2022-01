Sampdoria, Conti: “Ho voglia di rivalsa dopo anni non positivi”

Andrea Conti, difensore ceduto ieri a titolo definitivo dal Milan alla Sampdoria, ha parlato al canale ufficiale del club blucerchiato

Daniele Triolo

Andrea Conti, difensore classe 1994 ceduto ieri a titolo definitivo dal Milan alla Sampdoria, ha parlato al canale ufficiale del club blucerchiato.

"Le mie prime sensazioni sono positive. Arrivo in una città bellissima, col mare, non è la prima volta che ci vengo, in estate ci capito spesso. Ero stato accostato alla Samp anche in estate e sinceramente speravo di arrivare qui già ad agosto, poi ci sono state delle problematiche di cui non so il motivo. E' un'ottima piazza, con grande blasone e grandi giocatori: non ho dubitato un attimo per venire qui", ha detto Conti.

"Ho accettato questa proposta perché so che devo rimettermi in gioco e non ho problemi a farlo. Spero di fare bene e di meritarmi la conferma da parte della società. Ho tanta voglia di rivalsa dopo gli ultimi anni non positivi che ho avuto. Spero di essere d'aiuto alla squadra già dalla prossima partita", ha continuato l'ex giocatore del Milan, 52 partite in quattro stagioni piene in rossonero.

Infine, sull'allenatore Roberto D'Aversa, che lo aveva già allenato in Serie B a Lanciano e l'anno scorso, in Serie A, a Parma, Conti ha chiosato: "Lo conosco da tanti anni e è un ottimo allenatore, con grande carattere. Sono contento di averlo ritrovato".