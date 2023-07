Samardzic: “Adesso posso competere con i migliori giocatori d’Europa”

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla propria crescita personale

Lazar Samardzic , centrocampista dell' Udinese che in queste ore si sarebbe avvicinato all' Inter nonostante l'interesse del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SPORT1', soffermandosi sulla propria crescita personale. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Lazar Samardzic

«Il primo anno a Udine è servito per ambientarmi, nel secondo invece mi sono affermato. Adesso posso competere con le migliori squadre e giocatori d'Europa, mi sono fatto strada fino a diventare un giocatore titolare in un club importante della Serie A e un giocatore della Nazionale. L'Udinese è un club dove puoi crescere serenamente e con molta fiducia. Questo aiuta enormemente. Se sono arrivato troppo presto al Lipsia? Questo è il calcio a volte».