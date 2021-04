Salvini: “Scudetto all’Inter? Mi autoisolo per 48 ore…” | Serie A News

Matteo Salvini, leader della Lega e grande tifoso del Milan, ha parlato a Radio Capital dello scudetto che l'Inter vincerà a breve

Ormai non ci sono più dubbi. L'Inter vincerà lo scudetto dopo nove anni di dominio della Juventus. Resta solo da capire quanto il tutto sarà ufficiale: il tricolore potrebbe anche arrivare domenica prossima a Crotone, in caso di risultati favorevoli. Il Milan , invece, pensa alla lotta per un posto in Champions League, che si è complicata dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Lazio.

In ogni caso per i rossoneri non sarà evidentemente piacevole vedere i "cugini" esultare. A tal proposito MatteoSalvini, leader della Lega e grande tifoso del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital. Salvini ha parlato infatti della possibilità ormai sempre più probabile che l'Inter vinca lo scudetto. Ecco cosa ha detto: "Inter vicino alla vittoria? Temo di sì, mi autoisolo per 48 ore...". Intanto il Milan pensa al calciomercato: sfida a Lazio e Roma per un centrocampista.