Salvini: “Nuovo stadio? L’amministrazione attuale sta perdendo tempo”

Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Orario Continuato’ ha parlato anche del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire

Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto ai microfoni di 'Orario Continuato' su Telelombardia. Salvini ha parlato anche del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire: "Il nuovo stadio di calcio a Milano è da fare. Ci sono Milan e Inter che vogliono investire quasi un miliardo di euro per fare lo stadio e riqualificare la zona, ma l'attuale amministrazione sta perdendo tempo mettendo i bastoni fra le ruote alle società. Ieri sera ero a San Siro, ho visto la partita e sono andato via. Ora come ora è una distesa di cemento e basta, non ci sono attrazioni intorno per far vivere lo stadio tutti i giorni e non solo quando ci sono le partite".