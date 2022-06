Salvini: “Se Milano non vuole lo stadio, andremo a Sesto San Giovanni”

Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla realizzazione dello stadio nella vicina Sesto San Giovanni. Queste le parole riportate da 'metronews.it': "Se Milano non vuole lo stadio, andremo tutti a Sesto San Giovanni a vedere le partite. Da milanese, milanista e sportivo, il fatto che il Comune, dopo anni di chiacchiere, burocrazia, e polemiche non sia ancora riuscito ad autorizzare la costruzione di uno stadio nuovo è qualcosa che mi fa pensare". Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>