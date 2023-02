Salvini: “Milan, spero in un rinascimento. Stadio? Prima si fa e meglio è”

Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri in vista della partita di stasera

Enrico Ianuario

Raggiunto dai colleghi di 'calciomercato.com' in occasione di un comizio a Milano, Matteo Salvini ha parlato del Milan in vista della partita di stasera contro il Torino. Queste le dichiarazioni del leader della Lega: "A me non spaventa soffrire, seguo il Milan da quando era in Serie B. Quello che mi spaventa invece del Milan ultimamente, soprattutto nel derby è la rassegnazione. Non hanno giocato. Pioli insiste con 7-8 difensori, il Milan può vincere o perdere ma l’importante è che lo faccia con dignità".

Sulle recenti scelte di formazione di Pioli: "Pioli ci ha regalato una emozione insperata lo scorso anno, ma adesso non lo vedo bene. Certo il materiale è quello che è. Idem la campagna acquisti. Certo che se insiste con tre difensori e non avendo Maldini e Costacurta... Poi se mi lasci fuori i giovani per mettere Messias e Krunic…Spero in un rinascimento ma le formazioni che ha messo Pioli nelle ultime settimane ci hanno lasciato perplessi".

Salvini sullo stadio: "Lo stadio? Prima si fa meglio è. C’è la linea rossa della metro, si va a Sesto, e così patti chiari e amicizia lunga. E l’Inter dove vuole va. Ci vuole lo stadio moderno, sicuro e di proprietà. Così come ci vuole un centravanti".

Se staserà sarà a 'San Siro': "Martedì sarò allo stadio, non questa sera. Se incontro Cardinale? Figurati se ascolta me. Stasera puntiamo sul pareggio. Non la vedrò e da una parte, visto il periodo, è meglio".