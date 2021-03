Salvini (Lega): “Se vinciamo a Milano, faremo il nuovo stadio”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milano: ecco le sue dichiarazioni

Matteo Salvini , leader della Lega , è intervenuto a 'TeleLombardia' e ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di Milano . Il progetto ha subito una brusca frenata dopo i recenti problemi societari dell' Inter . Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala , proprio ieri ha, di fatto, congelato qualsiasi mossa sull'impianto che, nelle intenzioni di Milan e Inter, dovrebbe prendere il posto dell'attuale 'Giuseppe Meazza', sempre in zona San Siro , finché non ci si vedrà più chiaro sul futuro dei nerazzurri.

"Evviva un nuovo stadio, che porta lavoro, infrastrutture e sicurezza", ha detto Salvini in risposta al Primo Cittadino meneghino. "Stiamo parlando di un miliardo e 200 milioni di investimenti e della riqualificazione di un intero quartiere e di migliaia di posti di lavoro, prima parte meglio è: il partito del no non ha mai avuto senso e ne ha ancora meno ora". Salvini ha definito anche "surreale" il fatto che, del nuovo stadio di Milano, se ne stia parlando ormai da qualche anno. Ma come tutto resti fermo "per problemi interni all'Amministrazione Comunale.