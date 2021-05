Salvini: “Ho parlato con Berlusconi. Non sta benissimo” | News

Matteo Salvini, leader della Lega, ha svelato di aver parlato con Silvio Berlusconi, ricoverato in questo momento al San Raffaele

Matteo Salvini, dopo l'udienza sul caso Gregoretti, è intervenuto ai microfoni di "Un giorno da Pecora" su Radio 1. Salvini ha svelato di aver parlato con Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan ricoverato in questo momento all'ospedale San Raffaele: "Dopo la decisione del Gup di Catania mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà. Mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero messaggi".