Salisburgo-Milan, le parole di Pioli: ”Servirà un Milan di alto livello”

Intercettato dai microfoni di Sky, ecco le parole di Pioli in vista di Salisburgo-Milan, primo match per i rossoneri in Champions League

Kenneth Malandrin

In vista del match di domani del Milan contro il Salisburgo valido per la prima partita della Champions League 2022/23, ha parlato ai microfoni di Sky mister Stefano Pioli. Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni.

Cosa ha detto alla squadra?“Era per ricordare alla squadra che molti di noi l’anno scorso era al debutto e ci poteva stare di essere più insicuri e meno consapevoli. La squadra ora sa quello che deve fare per giocare a questi livelli: passioni, gioco di squadra e non arrendersi mai. Domani abbiamo un’opportunità da sfruttare”.

Cosa le rimane del derby?“Ci rimane la consapevolezza di aver giocato per 70 minuti un ottimo calcio. Domani è una partita diversa, il Salisburgo è una squadra veloce, intensa, abituata a fare la partita. Servirà un Milan di alto livello”.

Su Cardinale e la giornata di ieri a Milanello: “Cardinale ha grande carisma e passione, è piaciuto a tutti il suo discorso. Ha trasmesso energia, sappiamo di avere alle spalle un club importante e solido e che ci permette di fare al meglio il nostro lavoro”.

Sulla formazione:“Domani mattina avremo l’ultima rifinitura, oggi la squadra mi sembrava in buone condizioni. L’importante è essere concentrati”.

Su Leao: "Non credo che ci sia stato un solo momento che ha determinato la svolta nella sua crescita. È sempre stato molto generoso, con il potenziale che ha non si deve accontentare e non lo sta facendo. Deve anche sbagliare, deve sapersi giudicare e valutare, lo sta facendo con grande intelligenza e continuità".