Salisburgo-Milan, Calabria: ”Mi auguro di fare ciò che ha fatto Maldini”

A che punto è la strada per arrivare a vincere la Champions? "Penso che ci vorrà ancora del tempo sicuramente. È stato un percorso molto lungo e ci sono squadre più pronte di noi soprattutto a livello economico. Serve anche questo in questa competizione. Noi faremo tutto e del nostro meglio per affrontarla al meglio. Siamo il Milan e ovviamente un giorno punteremo a vincerla. Ora guardiamo di partita in partita, senza porci limiti. Vogliamo vincerle tutte, a nessuno piace perdere. Poi un giorno mi auguro di fare ciò che ha fatto Maldini, lo auguro a tutta la squadra. Vogliamo arrivare lì".