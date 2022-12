Salernitana, sconfitta 3-0 dal Fenerbahce. Nicola: “Sono soddisfatto”

Al termine del match, Davide Nicola ha rilasciato delle dichiarazioni: "Anzitutto era importante riprendere confidenza con il campo. Proprio per questo ho deciso di dare spazio a tutti, anche a calciatori che potrebbero andar via. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto, a tratti ho rivisto una squadra che va a pressare alta nella metà campo avversaria mostrando coraggio e voglia di riconquistare immediatamente palla. In questi due giorni abbiamo aumentato i carichi di lavoro e non potevo chiedere di più, peccato per aver subito due reti che, col Var, probabilmente sarebbero state invalidate. Ho cercato anche di fare degli esperimenti, non a caso abbiamo scelto di affrontare un avversario che ha caratteristiche molto simili al Milan che ritroveremo in campionato alla ripresa. Le risposte sono state buone, ci stiamo integrando. E' necessario riprendere da dove avevamo lasciato, la Salernitana ha caratteristiche ben precise e andiamo in difficoltà se non rispettiamo determinati codici. Sambia? Ha dimostrato di avere delle potenzialità". Milan, due anni fa Kalulu esordiva in rossonero: oggi è un leader