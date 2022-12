Salernitana-Milan, Napoli: “Apriremo il nuovo varco in curva sud”

"Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici comunali. Il programma ci pare al momento rispettato, le opere stanno andando avanti razionalmente. In occasione della prima partita del 2023, il 4 gennaio contro il Milan, saremo pronti. Il nuovo varco in curva Sud aiuterà a ridurre la lunga attesa per l’ingresso allo stadio.Per quanto riguarda la curva Nord, abbiamo fatto ipotesi di progetto e abbiamo sottoposto tutto al vaglio delle autorità. Andiamo avanti in maniera spedita per garantire risultati in tempi brevi. Siamo al lavoro anche per la nuova convenzione". Mercato Milan, colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news >>>