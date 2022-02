Salernitana-Milan, Messias: “Queste partite vanno vinte”

Messias, giocatore rossonero, ha commentato Salernitana-Milan, partita della 26^ di Serie A: ecco tutte le sue parole nel post partita.

Stefano Bressi

SALERNITANA-MILAN, MESSIAS — Un gol segnato in avvio di Salernitana-Milan da parte di Messias non è bastato a rendere più semplice la partita. I rossoneri si sono fatti raggiungere e ribaltare dall'ultima in classifica. Solo parzialmente utile il pareggio finale. L'amaro in bocca resta. Al termine della sfida Messias, brasiliano classe 1991, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Sfoglia le prossime schede per leggere le sue interviste.

MESSIAS A SKY — Sulla partita: "Siamo delusi dal risultato. La squadra ha giocato, ci è mancata un po' di lucidità perché abbiamo creato occasioni. C'è rammarico, era una partita da vincere".

Sulla Salernitana: "Le squadre contro di noi giocano sempre la partita della vita. Se noi vogliamo fare cose importanti, dobbiamo fare di più. Non importa chi è l'avversario".

Sul desiderio di vincere lo scudetto: "Si, ma anche la Coppa Italia. Ci proveremo fino alla fine".

Sul desiderio di giocare il Mondiali in Qatar: "No, io non ci penso. Quello sicuramente sarà una cosa successiva a quello che faccio al Milan. Penso solo a giocare bene al Milan, sarà solo una conseguenza. Se non succede non finirà il mondo. Penso solo a fare bene qua e a cercare di vincere qualcosa".

MESSIAS A DAZN — “Abbiamo approcciato bene la partita, sapevamo che non era facile perché loro hanno cambiato allenatore. Non possiamo guardare le altre squadre, oggi lo abbiamo fatto in parte, ci è mancata lucidità nell’ultimo passaggio”.

Sul suo inserimento: “Non è semplice, mi sto inserendo ma c’è ancora tanto da migliorare. Potevo fare molto meglio ma gli infortuni e la preparazione non fatta al Milan mi hanno fermato. Adesso mi sto riprendendo bene e cerco sempre di dare il massimo”.

Sulla partita: “Siamo delusi, questi sono punti che lasciamo per strada. Quando sei lì sopra queste partite le devi portare a casa. C’è da ripartire subito, ci aspetta un mese impegnativo".

Su Ibrahimovic: “Ibra è sempre con noi. Cerca sempre di caricarci, di dire le cose nella maniera giusta".

MESSIAS A MILAN TV — "Secondo me l'approccio è stato giusto perché altrimenti non avremmo fatto gol così presto. Dovevamo chiudere la partita e fare il secondo gol, ma non ci siamo riusciti. Ancora il Mister non ci ha parlato perché era impegnato. Ora dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima. L'approccio deve essere questo. È sempre bello e positivo avere i tifosi vicini". Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI