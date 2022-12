Salernitana, Iervolino: “Bisogna mettere passione, la merita la città” | News

'Il Mattino' ha riportato il discorso pronunciato da Danilo Iervolino durante la cena di Natale della squadra. Queste le parole del presidente della Salernitana: "Non deludeteci, metteteci passione. Più che meritarla il presidente, allenatore, direttore e tutte le persone che vi supportano quotidianamente con la loro professionalità per fare al meglio il vostro lavoro, la merita una città che vi ama. Raramente c'è stato un rapporto così intenso d'amore tra la squadra e la sua gente. Al rientro siamo attesi da quattro partite molto difficili ed anche noi ci aspettiamo un'energia fuori dal comune a prescindere dal risultato". Mercato Milan, che idea per la trequarti! Le ultime news >>>