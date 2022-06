Salah punta il Pallone d’Oro: “Voglio eguagliare Weah”

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, svela i suoi obiettivi per il futuro. L'egiziano punta al Pallone d'Oro per eguagliare George Weah. Queste le parole dell'ex Fiorentina e Roma a 'France Football': "Voglio vincerlo per unirmi a Weah, l'unico africano ad averlo vinto fino ad ora. Il risultato del 2021 mi ha infastidito. Per quest'anno, la sconfitta contro il Real è uno svantaggio, ma non cancella ciò che ho conseguito nei mesi. Aspettiamo le votazioni... Se non lo sarò, farò il possibile per vincerlo il prossimo anno".