Sala: “C’è bisogno che lo stadio resti in città, serve collaborazione”

Intervistato dai microfoni di Carlo Pellegatti sul proprio profilo Instagram, il sindaco di Milano , Giuseppe Sala , ha parlato della questione del nuovo stadio di Milan e Inter : "E' tutto legato a quello che deciderà la Sovrintendenza sul vincolo su San Siro . Il progetto del nuovo San Siro prevede la demolizione dell'attuale impianto. Se San Siro sarà vincolato, è chiaro che tutto verrebbe messo in discussione. Ed è anche per questo che Milan e Inter stanno guardando altrove. Se sono rassegnato? Ci spero ancora".

Infine, Sala ha concluso: "Io alle squadre sto dicendo che il tema non è solo costruire lo stadio, ma poi c'è anche la gestione. Faccio un esempio: nelle partite di cartello, noi schieriamo una sessantina di vigili, ma avendo 3000 vigili ci sta. Se vai a San Donato o a Sesto, che sono realtà che hanno 30-40 vigili, come faranno? Questo è solo un piccolo esempio. C'è bisogno che lo stadio resti in città. Certo, serve la collaborazione di tutti. Io mi sono speso molto, ma non tutta la politica la pensa allo stesso modo. Io capisco che le squadre hanno bisogno di uno stadio nuovo".