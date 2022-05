Sala: “Da tifoso interista rosico, ma da Sindaco di Milano sono contento”

Beppe Sala, Sindaco di Milano e tifoso dell'Inter, ha espresso il suo pensiero dopo la conquista dello scudetto da parte del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Sala ha commentato il trionfo del Milan. Queste le dichiarazioni del Sindaco di Milano: "Ovviamente rosico, altrimenti che tifoso sarei? Però ho mandato subito i complimenti a Pioli che è un gentiluomo e un grande allenatore, a Scaroni che è uno che sa il fatto suo e poi credo che nel Milan anche Maldini sia una persona straordinaria, anche umanamente. Chapeau a questa squadra. Poi ragiono da Sindaco e penso che sarà un bene per Milano avere due squadre in Champions, lo Scudetto e la Coppa Italia qui: è buono per Milano. Forza Milano, con la O".