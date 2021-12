Sala: “San Siro? Se qualcuno fa una proposta sarei disposto a collaborare”

Beppe Sala, Sindaco di Milano, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa in merito al tema legato sul futuro dello Stadio di San Siro

Intervenuto a margine del brindisi di Natale con la stampa, Beppe Sala ha parlato dello Stadio Giuseppe Meazza. Queste le parole del Sindaco di Milano riportate da 'Calcio&Finanza': "A tutti coloro che sono interessati ai destini di San Siro dico: il dibattito va bene ma la cosa importante è che siamo tutti intorno al tavolo. I tutti sono la giunta, rappresentata da me, il Consiglio comunale, le squadre e i rappresentanti dei comitati. Io manifesto la mia disponibilità ad esserci e in queste condizioni, a spiegare perché abbiamo preso una decisione e cosa intendiamo fare. Abbiamo dato il pubblico interesse dopo tanto tempo di lavoro, non è che ci si può aspettare da me che dica che abbiamo sbagliato. Quello che ci si può aspettare è un dibattito rispetto a San Siro. Esiste la possibilità che qualcuno prenda in affitto San Siro per farne un uso che abbia un senso? Questa cosa la dico a tutti, c'è qualcuno che ha questa disponibilità? Perché non esiste nessuna funzione pubblica gestita dal Comune che abbia senso in San Siro, ma se qualcuno facesse una proposta e una offerta non avrei nulla da dire e cercherei di collaborare".