Nuovo Stadio, Sala: “Milan e Inter, un errore andare fuori Milano …”

Le parole di Beppe Sala sul Nuovo Stadio di Milan e Inter

"Convocheremo Milan e Inter per convincerli a rimanere a Milano. Continuo a dire che secondo me è un errore andare fuori da Milano per problemi di gestione. Non dubito che i nerazzurri siano avanti per il Nuovo Stadio a Rozzano, ma non lo so con certezza. Nessuno è venuto da me a presentare il progetto di Rozzano".