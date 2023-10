Sala: “Inter e Milan? Molti dicevano non sarebbero andati via da Milano…”

A margine dell’assemblea del Comune di Milano, il sindaco, Giuseppe Sala, ha parlato dei due possibili nuovi stadi per Inter e Milan: "Avevo detto che i club sarebbero potuti andare via da San Siro perché conosco le logiche di una azienda e quelle sono due aziende, non due enti di beneficenza. E sapevo che non stavano bluffando. Molti consiglieri mi guardavano con sufficienza dicendo che non sarebbero mai andate via da Milano. Poi però c’è stata una novità e qui mi prendo la responsabilità di quello che dico ma credo sia acclarato".