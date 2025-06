Saelemaekers: 'Sono un giocatore del Milan. Il mio futuro? Dico questo...'

Intervenuto dal ritiro col Belgio , Alexis Saelemaekers ha parlato del ritorno al Milan e del suo futuro dopo il prestito alla Roma . L'esterno, infatti, è stato a lungo trattato dalla società giallorossa che, però, non è riuscita a trovare il giusto accordo con il club rossonero. Ora, Saelemaekers farà ritorno a Milanello ma il suo futuro potrebbe anche non essere colorato di rossonero. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

"La mia è stata una buona stagione, sono molto contento. Ora sono un giocatore del Milan, il prestito dalla Roma è terminato, quindi dobbiamo vedere cosa ci riserva il prossimo futuro. Allegri? Non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, mi sono trovato bene lì. La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui possa crescere ulteriormente e in cui possa giocare. Dove, lo vedremo presto".