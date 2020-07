Saelemaekers: “Sogno Euro 2021 con il Belgio. Ora penso al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’intervista ai microfoni di Eleven Sports, portale belga, rilasciata da Alexis Saelemaekers. L’ex Anderlecht è stato recentemente riscattato dal Milan, anche se contro il Napoli si è fatto espellere per doppio giallo dopo pochi minuti dal suo ingresso. Sabato contro il Bologna dovrà essere pronto e carico per giocare, che sia da titolare o non, ma con molto più raziocinio e voglia di prima.

“Per poter ambire ad entrare a fare parte dei convocati del Belgio, si deve eccellere con il proprio club. Ovviamente è un sogno che ho da bambino quello di andare in Nazionale, ma l’obiettivo primario è quello di fare il meglio con la maglia del Milan. Andare a EURO 2021 sarebbe fantastico, ma è qualcosa che è rimane in un angolo della mia testa. Sono concentrato sul Milan“.

SAELEMAEKER SU IBRAHIMOVIC: ASSOLUTAMENTE DA LEGGERE >>>