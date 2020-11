Saelemaekers: “Scudetto? Partita dopo partita e vediamo” | Serie A News

Milan, senti Saelemaekers: “Possiamo fare qualcosa di importante”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘. Queste le dichiarazioni dell’ex Anderlecht.

Sul suo momento personale: “Penso che la fiducia è una cosa importante: l’allenatore mi dà fiducia e penso che questo fa di me il giocatore che sono adesso”.

Sul momento del Milan e la trasferta di Napoli: “Penso che siamo un’altra squadra, che siamo una squadra con più fiducia e andiamo là domenica per fare di tutto per vincere questa partita. Se possiamo vincere per il mister, che è in un periodo difficile, è bene”.

Su Daniele Bonera: “Mister Bonera è pronto per questa partita: ha fatto un buon lavoro per tutta la settimana”.

Sullo Scudetto: “Dobbiamo prendere partita dopo partita e vediamo, ma penso che possiamo fare qualcosa di importante quest’anno”. CALCIOMERCATO MILAN, OSTACOLO IMPREVISTO PER FLORIAN THAUVIN >>>