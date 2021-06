Saelemaekers: “Ronaldo si è congratulato per il mio trasferimento al Milan”

Le ultime notizie sul Milan. Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha rivelato un curioso aneddoto che riguarda anche Cristiano Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di 'Eleven Sport Belgium', l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha rivelato un curioso aneddoto su Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha detto nel dettaglio il calciatore belga. "Nella mia seconda o terza partita nel Milan, mi ha abbracciato (Cristiano Ronaldo, ndr). E' uno degli idoli con cui sono cresciuto. Non mi conosceva, ma ha saputo del mio trasferimento al Milan e si è congratulato con me per questo. Non penseresti mai che un giocatore del genere possa essere così umile. E' incredibile". Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione