Sacchi: “Voglio vedere crescere Tonali e Barella. Pobega? Sono curioso”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole su Tonali, Pobega e Barella, tra i giovani più interessanti del campionato: "Seguirò soprattutto i giovani. Penso a Tonali e a Barella: voglio vedere come crescono. E mi incuriosisce Pobega, molto interessante. Ma in generale, dato che il calcio italiano sta vivendo un periodo nero, mi aspetto che ci sia un salto di qualità collettivo e che a trascinare questa rivoluzione non siano l’Atalanta, il Sassuolo o il Verona, ma le grandi del nostro campionato. Se Inter, Milan e Juve dettano le regole, allora tutti gli altri li seguiranno".