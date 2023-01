Sacchi: “Vedo eccesso di protagonismo nel Milan, non è solo Rafael Leao”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, nel corso di un'intervista ha parlato anche dell'eccesso di protagonismo, che non riguarda solo Leao

Arrigo Sacchi ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Interrogato sulla motivazione per cui il Milan è così calato negli ultimi tempi, l'ex tecnico rossonera ha sostenuto che a suo modo di vedere spesso il Diavolo pecchi di eccesso di protagonismo. E ha detto che questo non riguarda solo Rafael Leao. Di seguito le sue parole.