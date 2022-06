Sacchi: “Per questa stagione ci vorranno rose ampie e professionisti seri”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di come si dovrà affrontare la lunga stagione che sta per prendere il via

Enrico Ianuario

La stagione che sta per iniziare sarà decisamente particolare. O per meglio dire, molto lunga. Ciò è dovuto dalla lunga sosta per il Mondiale che verrà disputato tra novembre e dicembre in Qatar, con i campionati nazionali che verranno sospesi durante quel periodo. La stagione 2022-2023, di fatto, partirà ad agosto e terminerà a giugno. Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di come si affronta una stagione del genere a 'La Gazzetta dello Sport'.

Sacchi: "Ci vuole un fisico bestiale"

"Ci vogliono rose molto ampie e professionisti molto seri che conducano una vita corretta fuori dal campo. Non si può scherzare. Facendo un rapido calcolo un giocatore che arriva in finale al Mondiale gioca, approssimativamente, una trentina di partite in quattro mesi. E’ il caso di dirlo: ci vuole un fisico bestiale", queste le dichiarazioni di Sacchi. Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news