Sacchi: “Altro scudetto inatteso dopo il Milan? Qualcosa si muove…”

Le parole di Arrigo Sacchi

"Un altro scudetto inatteso dopo quello del Milan? Significa che in Italia qualcosa si sta muovendo. Adesso pensiamo a fare il nostro gioco, pensiamo ad attaccare, interpretiamo il calcio come i padri fondatori lo avevano pensato e cioè come uno sport offensivo e collettivo. Con questa mentalità è logico che ci siano delle sorprese in positivo. Ora, però, massima attenzione al pericolo più grande: l'appagamento. Guai se i giocatori di Spalletti si sentissero già arrivati: questo non è che un passo a cui ne devono seguire molti altri se si vuole costruire qualcosa di straordinario".