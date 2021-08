Sacchi: “Scudetto? Juventus. Milan senza esperienza e qualità”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, vede la Juventus di Massimiliano Allegri favorita per il titolo. I rossoneri secondo lui non in corsa

Daniele Triolo

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il 'Profeta di Fusignano', parlando del campionato di Serie A che sta per iniziare, ha dichiarato di vedere la Juventus di Massimiliano Allegri favorita per la corsa allo Scudetto.

L'Inter, secondo Sacchi, è uscita notevolmente indebolita dal calciomercato estivo per via degli addii di Antonio Conte, di Achraf Hakimi e di Romelu Lukaku. Dietro ai bianconeri, l'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana non vede, al momento, una squadra più forte di altre tra i nerazzurri, lo stesso Milan, Atalanta, Napoli e Roma.

Il giudizio di Sacchi sul Milan, però, è stato decisamente tranciante: "Per tenere testa alla Juventus il Milan non ha esperienza e nemmeno sufficiente qualità, a parte alcuni elementi. E ha perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu". In Russia sicuri: "Milan in chiusura per Vlasic". Cifre e dettagli >>>