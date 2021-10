Sacchi: “Scudetto? Inter dà qualche sicurezza in più, il Milan gioca meglio”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un suo intervento al 'Festival dello Sport' a Trento

Intervenuto durante il 'Festival dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto. "L'Inter dà qualche sicurezza in più, l’aspetto sociologico incide. Il Milan gioca meglio delle altre, è quasi un miracolo perché sono dei ragazzi. Coi ragazzi semini tanto per raccogliere poco. Non mi è piaciuto quando nella difficoltà ha messo sei difensori, contro l’Atletico Madrid. Pioli non dava mai un’identità, oggi dà un’identità". Le Top News di oggi sul Milan: Ibra, c'è la data del rientro. Valutazioni su Belotti