Sacchi: “Scamacca ha potenzialità, ma è una scommessa per il Milan”

Infine, l'ex allenatore rossonero ha concluso: "Il pressing e la partecipazione alla manovra sono gli aspetti da migliorare. Caratterialmente deve fare un salto di qualità. Viene da una stagione così così, quindi è una scommessa. Mi auguro che capisca di essere di fronte a un’occasione importante, che non capita tutti i giorni: ci metta tutto se stesso per sfondare, giochi con la squadra e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo. Allora non avrà rimpianti". LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>