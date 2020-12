Sacchi: “Pioli, Ibrahimovic e tanti giovani: Milan, sei già una squadra”

Milan, il tuo ex tecnico Sacchi continua a lodarti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni più interessanti in chiave rossonera.

Sacchi sulla Serie A 2020-2021: “Mi aspetto altre sorprese da qui alla fine della stagione. Non vedo un padrone assoluto del torneo, mentre nelle annate precedenti era chiaro a tutti che la Juventus fosse la dominatrice. Ora c’è più equilibrio di valori e questo è un bene per la Serie A: l’incertezza aiuta lo spettacolo”.

Sacchi sul possibile vincitore del titolo di Campione d’Inverno: “A parte il vantaggio di cinque punti, che non è un dettaglio trascurabile, mi sembra che il Milan sia la squadra più completa al momento. Mi spiego: i rossoneri sono già un collettivo, le altre stanno ancora lavorando per diventarlo”.

Sacchi su ciò che lo colpisce nel Milan: “L’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volontà di comandare il gioco e la capacità di fare pressing in ogni momento della partita. Hanno energie da spendere, sono allenati bene. E qui bisogna dire bravo a Stefano Pioli. E poi si devono fare i complimenti a Paolo Maldini: ha costruito questa squadra azzeccando tutte le mosse e senza spendere quanto hanno speso le rivali. Non è una faccenda di poco conto”.

Sacchi su Zlatan Ibrahimović: “Un assoluto fenomeno. Incide anche quando non gioca, perché è un leader, perché ha trasmesso personalità ai compagni, perché sa guidarli, strigliarli e motivarli. Ecco, magari qualche volta si deve frenare perché li sgrida troppo platealmente. Qualcuno potrebbe anche rimanerci male ed allora non si ottiene l’effetto desiderato. Comunque stiamo parlando di un vero campione. A me sembra un capoclasse: un punto di riferimento per l’intero gruppo”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>