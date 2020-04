Sacchi: “Pensare al calcio è impossibile. La mente va alla gente che muore”

NEWS MILAN – Nel giorno del suo 74esimo compleanno l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex Ct della Nazionale dal 1991 al 1996, ha parlato anche delle varie ipotesi legate alla ripresa del campionato italiano: “Onestamente ora non riesco proprio a pensarci. Non riesco a pensare alla formula migliore per il nostro campionato, la mente va alla gente che muore e ai telegiornali sul Coronavirus. Eppure, prostrati come siamo avremmo bisogno di sport… Ci tirerebbe un po’ su il morale”.

