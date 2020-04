Milan, Ibrahimovic: insoddisfazione e poca sintonia con Gazidis

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, uno dei motivi che avrebbe portato Zlatan Ibrahimovic a decidere di lasciare il Milan al termine dell’annata calcistica sarebbe la poca sintonia con l’amministratore delegato del club Ivan Gazidis. Il momento decisivo sarebbe stato il licenziamento di Zvonimir Boban, l’uomo che più di ogni altro si è spinto per riportare lo svedese al Milan.

Con l’uscita di scena di quest’ultimo e quella probabile di Paolo Maldini a giugno, la decisione di Ibrahimovic sarebbe quella di non prolungare la propria permanenza al Milan per una ulteriore stagione. Ibra non si è trovato in sintonia con le scelte di Ivan Gazidis – scrive la rosea – e l’emergenza Coronavirus ha impedito un faccia a faccia che sarebbe stato importante. Tra i due ci sarebbe stato solo un rapido colloquio prima di Milan-Genoa, quando a San Siro nel giorno della rifinitura del 7 marzo ci fu solo l’Ad rossonero a parlare alla squadra. Futuro in bilico anche quello di Stefano Pioli: merita la conferma?

