Sacchi: “Partite al pomeriggio? Non saranno facili, ma si gioca lo stesso”

ULTIME NEWS – Arrigo Sacchi, ex allenatore fra le altre anche del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle partite al pomeriggio in vista della ripresa della Serie A.

Ecco le parole di Sacchi: “Io ero il CT dell’Italia che al Mondiale del 1994 giocò alle 12.30, sotto un sole infernale e con un tasso d’umidità del 90%. Non è semplice, è vero, ma se ti alleni bene e se programmi i tempi di recupero, si può fare: l’uomo alla lunga, vince sulla natura”.

Questo, invece, il suo pensiero sull’introduzione delle 5 sostituzioni>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓