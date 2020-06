Sacchi: “5 sostituzioni? Non una grande idea. Ecco perché”

ULTIME NEWS – Intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex allenatore del Milan e della nazionale italiana Arrigo Sacchi ha parlato delle cinque sostituzioni. Queste le sue parole: “Questa poi è bella. Se volevano partite più equilibrate hanno sbagliato strada. Così si favoriscono le più forti, è ovvio. Ma vi rendete conto di che cosa significa cambiare cinque giocatori su undici: è metà squadra. Chi può inserire dei campioni, che magari tiene freschi in panchina, bene; e gli altri che si arrangino. Non mi sembra una grande idea. In questo modo si evidenzia ancora di più il gap tra grandi e piccoli, tra ricchi e poveri”. Intanto, Tare ha parlato del possibile sostituto di Milinkovic: forse Szoboszlai? CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓