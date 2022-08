Sacchi: “Non so quante squadre vinceranno in casa dell’Atalanta”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato del pari 1-1 tra l'Atalanta e i rossoneri nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Questa, in particolare, l'analisi relativa al punto conquistato dalla squadra di Pioli in rimonta: "Siamo all’inizio della stagione, cerchiamo di avere un po’ di pazienza. Un pareggio a Bergamo non è mica un risultato da buttare via. Non so quante squadre potranno andare a vincere in casa dell’Atalanta". Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>