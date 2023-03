Sacchi: “Il Milan va a Londra per far soffrire il Tottenham”

Tottenham-Milan, le parole di Arrigo Sacchi

"Il Milan ha una sola strada per superare il turno: giocarsi la sfida di Londra contro il Tottenham con coraggio e fiducia nei propri mezzi. Se subentra la paura, se subentrano i tatticismi, siamo fritti. Fondamentale sarà l'approccio e fondamentale sarà non pensare al gol di vantaggio segnato nell'andata a San Siro: affidarsi a quello sarebbe una trappola dalla quale si rischia di non uscire più. In gare come queste l'aspetto psicologico è determinante e va curato nei minimi particolari, partendo alla consapevolezza della propria forza. Il Milan non va a Londra per soffrire, ma per far soffrire il Tottenham: questo deve essere l'inizio di ogni discorso. E qual è il metodo migliore per impaurire l'avversario? Fare il proprio gioco, crederci fino in fondo, affidarsi ad esso per superare i momenti di difficoltà. Ho individuato due parole che possono essere la chiave per aprire la porta della gloria: pressing e ripartenze. I ragazzi di Pioli, per eliminare gli inglesi, hanno la necessità di essere compatti, molto compatti. Il che significa che devono stare in 25-30 metri al massimo".