Sacchi: “Milan sul mercato per colmare gap con l’Inter? Dico che …”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di cosa dovrebbero fare i rossoneri per lottare testa a testa con l'Inter per il titolo

Daniele Triolo

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato questa mattina ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola. Interpellato sulla possibilità che il club rossonero ricorra al calciomercato di gennaio per andare a colmare l'attuale gap in classifica con l'Inter, Sacchi ha replicato quanto segue.

"No, si deve credere di più nelle idee e nelle trame di gioco. È la trama che decide se un film è bello o brutto. Neanche Robert De Niro può migliorare un soggetto scritto male. E poi gli innesti di gennaio, spesso, sono mezzi disastri. Ripeto, si tratta di tornare a ragionare da squadra".