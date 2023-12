Sacchi: “Milan, Pioli è quello che ha meno colpe. L’addio di Maldini…”

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della 'Rai', in collegamento durante il 'TG1', soffermandosi sul Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Sacchi: "Il Milan ha allontanato Maldini che era una certezza"

"Il Milan ha allontanato Maldini, ma lui era una certezza conoscendo tutto del Milan. Negli anni in cui è stato direttore tecnico è stato bravo. Pioli è quello che ha meno colpe in questo momento. Il problema è inserire questi giocatori stranieri, bisogna farlo piano piano e capire che possono adattarsi al calcio italiano, ma non sarà facile. Quest'ondata di stranieri non farà bene al calcio italiano, questo è poco ma sicuro". LEGGI ANCHE: Milan, non sei il Manchester City! La differenza la fanno i giocatori... >>>