Sacchi: “Milan, ora sei squadra vera, coesa, determinata e coraggiosa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex tecnico del Diavolo, ha parlato del bel momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“I rossoneri non sono più quelli visti prima del Covid. È scomparso il gruppo timido, incerto, con scarse sicurezze e conoscenze. Adesso è una vera squadra, coesa, determinata e coraggiosa. Figlia della conoscenza e dell’innovazione. I rossoneri sono cresciuti nelle certezze e nell’autostima grazie a una maggiore collaborazione, comunicazione e sinergia. Oggi è un’altra squadra: sicura, autoritaria e con una grande idea di gioco. Il tutto in un contesto organico, che gioca con forza, ritmi forsennati e velocità elevatissime”, ha detto Sacchi sul Milan.

“Oltre ai dubbi sono scomparsi molti limiti individuali. Tutti i nuovi (Ismaël Bennacer, Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers, Ante Rebić, Theo Hernández e persino Rafael Leão) stanno crescendo. Ma anche i giocatori che sono al Milan da tempo, da Alessio Romagnoli a Franck Kessié e Hakan Çalhanoglu stanno giocando come mai si era visto prima. Persino l’ingaggio discusso di Zlatan Ibrahimović si sta verificando molto positivo: ha apportato classe e personalità, altro non è richiesto”, ha concluso Sacchi.

