Sacchi: “Campionato chiuso? Milan, puoi lasciare tutti a bocca aperta”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, non giudica ancora chiusa la lotta al vertice in Serie A nonostante il Napoli stia volando alto

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. I quali stanno vedendo volare via il Napoli in vetta alla classifica di Serie A.