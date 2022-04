Sacchi: “Milan a InvestCorp? I soldi contano, ma più importanti le idee”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, così a 'La Gazzetta dello Sport' sulla possibile cessione del club a InvestCorp, fondo del Bahrein

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Argomento, ça va sans dire, la possibile cessione del club rossonero a InvestCorp , fondo del Bahrein il cui 20% appartiene a Mubadala , fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti . Queste le dichiarazioni Sacchi.

Su quali sono i loro i meriti maggiori : «Io vedo soprattutto la questione calcistica. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto un ottimo lavoro, e Ivan Gazidis è sempre stato attento al bilancio e non ha mai permesso operazioni pericolose. Maldini e Massara hanno acquistato giocatori giovani, semi-sconosciuti, e questo lo può fare soltanto chi davvero capisce di calcio. Inoltre è aumentato il numero degli abbonamenti e la squadra sta lottando per vincere lo scudetto. Grandi risultati».

Sulla possibilità di mantenere l'attuale management anche con un nuovo proprietario : «Hanno fatto bene, non capirei una rivoluzione. Il Milan ha sempre avuto uno stile preciso, in panchina si sono seduti grandissimi allenatori, e penso ad esempio ad Carlo Ancelotti che è attualmente è uno dei più bravi al mondo, o allo stesso Fabio Capello, o a Alberto Zaccheroni, credo che il miglioramento passi dalla conferma di questo staff di uomini: Pioli, Maldini, Massara ... Maldini ha dimostrato a tutti, dopo essere stato un campione sul campo, di conoscere il calcio e i calciatori».

Sulle possibilità economiche che avrebbe il Milan per tornare ad alti livelli anche in Europa: «I soldi contano, ci mancherebbe altro. Ma le idee sono più importanti. Perché puoi avere in rosa i migliori calciatori dell'universo, ma se ti mancano il gioco e lo spirito di squadra non vai da nessuna parte. Ecco, il Milan di Pioli ha il gioco e ha lo spirito di squadra. È senz'altro una buona base di partenza. E poi si devono inserire elementi che siano funzionali al progetto tecnico e che, non mi stancherò mai dirlo, siano prima di tutto brave persone. I piedi, lo ripeto spesso, si possono aggiustare. Il cervello, no».