Sacchi: “Milan come l’Italia, a volte si pensa di essere arrivati”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle conseguenza dello scudetto conquistato l'anno scorso

Arrigo Sacchi ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Simone Inzaghi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Uno dei temi toccati dall'ex allenatore rossonero è stato il possibile appagamento derivato dalla conquista dello scudetto nella stagione scorsa. E ha paragonato il Diavolo all'Italia post Europeo. Di seguito le sue parole.

Milan, il paragone di Arrigo Sacchi con l'Italia post Europeo

«L’Inter la trama non ce l’ha, punta quasi tutto sul tatticismo. Sabato giocavano contro una squadra inferiore e, dopo una rete iniziale, hanno lasciato il comando al Verona: è umiliante per i giocatori che devono correre indietro e per i tifosi. Il Milan ha investito negli anni meno dell’Inter, anche perché ha forse più fiducia nelle idee, e l’anno scorso ha compiuto un miracolo. Ora, però, si confronta con la precarietà del successo, come accaduto agli azzurri dopo l’Europeo. Quando vinci inaspettatamente, a volte pensi di essere arrivato ...». Mercato Milan, un altro attaccante a gennaio? L'idea di Maldini >>>