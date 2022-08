Sacchi: “Il Milan non sempre è stato compatto, specie nel primo tempo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria di ieri in campionato contro l'Udinese

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo all’inizio, si vede che stanno ancora lavorando e che certi meccanismi devono essere messi a punto. Il successo sull’Udinese è meritato, però. Cosa direi al gruppo? Che dobbiamo essere più compatti. Se non sei compatto, stretto e corto, non vai da nessuna parte. Le distanze nel calcio moderno sono decisive. Il Milan non sempre è stato compatto, specie nel primo tempo e questo non aiuta in fase di pressing e di palleggio". Milan, alcune considerazioni dopo la vittoria contro l'Udinese.